“El desastre material es devastador”: Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, obispo de Tadó

Chocó, uno de los departamentos más pobres de Colombia, sufrió gravemente las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4, el cual agravó una crisis marcada por las deficiencias en salud, servicios públicos y atención estatal.

En las últimas horas, se registró un nuevo sismo de magnitud 4,2 en San José del Palmar, Chocó, con una profundidad de 95 kilómetros. Es el sismo de mayor magnitud registrado desde el terremoto del pasado lunes.

En el marco de esta tragedia, el programa 6AM W de Caracol Radio habló con Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, obispo de la Diócesis de Istmina, Tadó.

Territorios apartados:

“La diócesis de Istmina, Tadó, ocupa 23.000 kilómetros de los 46.500 que tiene el departamento, toda la zona de la costa pacífica pertenece a esta diócesis y todo el suroccidente, incluido el municipio de San José del Palmar, epicentro de este terrible sismo, y la comunidad de Nobita, que está ahí relativamente cerca, y todo el San Juan. Los municipios de Certe, Unión Panamericana y Mina, y son dieciocho municipios que nos corresponde acompañar espiritualmente. Esta una zona que directamente recibió este terrible sismo y lo ha padecido. Afortunadamente, en vidas humanas, pocas. pero el desastre material es devastador”.

Monseñor comentó que hubo mucha destrucción en Nóvita, en los Baudoes, en el Alto Baudó, en el Medio Baudó, “allí estamos cerca del río Baudó y es un terreno muy fangoso y las construcciones prácticamente se hundieron, la tierra las absorbió, en Nóvita, en Condoto, el panorama es muy triste”.

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