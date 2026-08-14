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“Ayer se declaró el cierre de la etapa de rescate y búsqueda”: Defensora Iris Marín sobre terremoto

La defensora Iris Marín pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar sobre el terremoto de magnitud 7,4 que destruyó cientos de vivienda en varios municipios del país y dejó más de 200 muertos.

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De acuerdo con la defensora, en Quibdó ya no hay necesidad de rescatistas, ni hay personas desaparecidas.

“Desde ayer se declaró el cierre de la etapa de rescate y búsqueda”, dijo, subrayando que de todas maneras es importante verificar en todos los municipios del Chocó, porque es posible que haya lugares donde no se haya podido tener toda la información.

Asimismo, confirmó que el día de ayer, 13 de agosto, empezó el traslado de algunos de las personas privadas de la libertad de los establecimientos carcelarios en Manizales y Pereira.

Al parecer, se hará el traslado de 220 internos de la cárcel La Blanca en Manizales hacia las penitenciarías de Itagüí y Valledupar debido a los problemas estructurales con los que quedaron estos establecimientos carcelarios.

Sin embargo, la defensora explicó que aunque hay que priorizar lugares especiales, como las escuelas, las instituciones públicas y la infraestructura de salud, también hay que entrar a revisar los centros penitenciarios y carcelarios.

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En cuanto la verificación de las condiciones en materia de salud en IPS, clínicas, centros asistenciales, detalló que se vive una situación muy compleja.

“Algunas de las edificaciones de la red de salud pública se vieron afectadas con el terremoto”, dijo, detallando que hay una sobreocupación en varios hospitales y clínicas en todas las zonas afectadas.