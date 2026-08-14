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Los detalles de la reunión entre Pacto Histórico y Centro Democrático para elección de contralor

El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, reveló detalles de una reunión entre miembros del Pacto Histórico y del Centro Democrático en el que se trató el tema de la elección de contralor general de la República.

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“Hubo un acuerdo político en el norte de Bogotá el 6 de agosto, donde el Pacto Histórico se comprometió con el Centro Democrático para apoyar a ese candidato que ganó la Contraloría”, aseguró.

Incluso, mencionó que un expresidente de la República estuvo en la reunión donde se acordó dicho apoyo.

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Asimismo, detalló que en el acuerdo se tomó la decisión de que el Pacto definiera el apoyo hasta última hora.

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Cabe recordar que ambos partidos políticos ya se habían aliado en la votación para elegir al presidente del Senado, Honorio Henríquez.

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