Centro Democrático defiende voto que autorizó salida de Petro y asegura que impuso condiciones

El Centro Democrático respondió a los cuestionamientos por su voto a favor de la autorización para que el expresidente Gustavo Petro pueda salir del país y aseguró que esta decisión no representa un cambio en su postura política frente al exmandatario.

La colectividad sostuvo que continúa ejerciendo oposición y control político al Gobierno de Petro, pero explicó que su voto estuvo acompañado de condiciones para evitar una autorización abierta e indefinida.

“No cambiamos de posición frente a Petro: impusimos condiciones”, señaló el Centro Democrático en un pronunciamiento divulgado en sus redes sociales.

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Según el partido, por iniciativa de sus integrantes, Petro deberá informar las fechas y los destinos de sus viajes. De esta manera, aseguró la colectividad, el permiso queda sujeto a mecanismos de control y seguimiento.

El Centro Democrático también argumentó que este tipo de autorizaciones no constituye un procedimiento nuevo y recordó que expresidentes como Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque acudieron en distintos momentos al Congreso en relación con permisos para salir del país.

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La colectividad agregó que la autorización puede ser revisada si cambian las circunstancias jurídicas, sus condiciones o su alcance, dentro de las competencias del Congreso.

Finalmente, el partido insistió en que su posición frente al expresidente permanece intacta y diferenció la oposición política de una eventual persecución.

“Esto no es defender a Petro. Es hacer oposición dentro de la Constitución”, afirmó el Centro Democrático, que sostuvo que las investigaciones y eventuales responsabilidades contra el exmandatario deben avanzar por las vías institucionales correspondientes.