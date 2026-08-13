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Política

Centro Democrático defiende voto que autorizó salida de Petro y asegura que impuso condiciones

El partido aseguró que mantiene su oposición al expresidente y que la autorización está sujeta a control y seguimiento.

A general view of Colombia&#039;s capitol opening to the presidential palace (Palacio de Nariño) as members of the Chamber of Representatives of Colombia participate in the sesion were Mayor of Bogota, Claudia Lopez, minister of the Interior Daniel Palacios and Nicolas Garcia, Governor of the State of Cundinamarca sign that law proyect to stablish the first Metropolitan Region of Colombia between the Capital city of Bogota and the state of Cundinamarca in Bogota, Colombia, August 10, 2021. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

A general view of Colombia's capitol opening to the presidential palace (Palacio de Nariño) as members of the Chamber of Representatives of Colombia participate in the sesion were Mayor of Bogota, Claudia Lopez, minister of the Interior Daniel Palacios and Nicolas Garcia, Governor of the State of Cundinamarca sign that law proyect to stablish the first Metropolitan Region of Colombia between the Capital city of Bogota and the state of Cundinamarca in Bogota, Colombia, August 10, 2021. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / Sebastian Barros

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El Centro Democrático respondió a los cuestionamientos por su voto a favor de la autorización para que el expresidente Gustavo Petro pueda salir del país y aseguró que esta decisión no representa un cambio en su postura política frente al exmandatario.

La colectividad sostuvo que continúa ejerciendo oposición y control político al Gobierno de Petro, pero explicó que su voto estuvo acompañado de condiciones para evitar una autorización abierta e indefinida.

“No cambiamos de posición frente a Petro: impusimos condiciones”, señaló el Centro Democrático en un pronunciamiento divulgado en sus redes sociales.

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Según el partido, por iniciativa de sus integrantes, Petro deberá informar las fechas y los destinos de sus viajes. De esta manera, aseguró la colectividad, el permiso queda sujeto a mecanismos de control y seguimiento.

El Centro Democrático también argumentó que este tipo de autorizaciones no constituye un procedimiento nuevo y recordó que expresidentes como Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque acudieron en distintos momentos al Congreso en relación con permisos para salir del país.

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La colectividad agregó que la autorización puede ser revisada si cambian las circunstancias jurídicas, sus condiciones o su alcance, dentro de las competencias del Congreso.

Finalmente, el partido insistió en que su posición frente al expresidente permanece intacta y diferenció la oposición política de una eventual persecución.

“Esto no es defender a Petro. Es hacer oposición dentro de la Constitución”, afirmó el Centro Democrático, que sostuvo que las investigaciones y eventuales responsabilidades contra el exmandatario deben avanzar por las vías institucionales correspondientes.

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