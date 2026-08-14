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14 ago 2026 Actualizado 13:44

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Política

Declararon insubsistentes a embajadores en Suecia, Haití, Turquía, Paraguay y Trinidad y Tobago

El presidente Abelardo de la Espriella tomó la decisión de declarar a los cinco embajadores.

Abelardo de la Espriella. Foto: (Colprensa - Catalina Olaya)

Abelardo de la Espriella. Foto: (Colprensa - Catalina Olaya)

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Cinco embajadores fueron declarados insubsistentes por el presidente Abelardo de la Espriella tras no haber presentado su renuncia protocolaria. Se tratan de:

  • El embajador de Colombia ante Reino Unido de Suecia, Guillermo Herrera
  • La embajadora en la República de Haití, Vilma Velásquez
  • La embajadora en Turquía, Yennifer Parra
  • La embajadora en la República de Paraguay, Juan Manuel Corzo
  • El embajador en Trinidad y Tobago, William Bush.

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Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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