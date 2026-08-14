Declararon insubsistentes a embajadores en Suecia, Haití, Turquía, Paraguay y Trinidad y Tobago
El presidente Abelardo de la Espriella tomó la decisión de declarar a los cinco embajadores.
Cinco embajadores fueron declarados insubsistentes por el presidente Abelardo de la Espriella tras no haber presentado su renuncia protocolaria. Se tratan de:
- El embajador de Colombia ante Reino Unido de Suecia, Guillermo Herrera
- La embajadora en la República de Haití, Vilma Velásquez
- La embajadora en Turquía, Yennifer Parra
- La embajadora en la República de Paraguay, Juan Manuel Corzo
- El embajador en Trinidad y Tobago, William Bush.
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Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...