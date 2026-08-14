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14 ago 2026 Actualizado 22:06

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El ICBF y Bancolombia advierten por estafas y falsos subsidios en WhatsApp tras el terremoto

El ICBF, Bancolombia, la Superintendencia Financiera de Colombia y Centro Cibernético de la Policía Nacional alertan de estafadores utilizando WhatsApp y redes sociales para robar dinero y datos personales

Estafas a través de mensajes de Bre-B

Estafas a través de mensajes de Bre-B

Estafas a través de mensajes de Bre-B

Macgerly Pulido Montalvo

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Colombia

Tras la emergencia natural que afectó el departamento del Chocó y a ciudades principales como Cali, Pereira y Manizales, la ciudadanía y diferentes empresas en todo el país se han movilizado para recolectar víveres, kits de emergencia, ropa, cobijas y material de rescate.

Muchas personas han respondido al mensaje de emergencia, ofreciéndose como voluntarios, donantes de sangre o aportando recursos logísticos para traslados hacia las zonas afectadas.

Sin embargo, para quienes no pueden desplazarse a los lugares afectados por el terremoto y buscan enviar ayuda económica de manera virtual, la situación ha representado un riesgo por las recientes estafas en redes sociales.

Le puede interesar: “No hemos recibido ninguna ayuda”: el llamado urgente de una víctima del terremoto en Chocó

Falsos subsidios y cadenas engañosas

Las autoridades en Colombia, entre ellas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Centro Cibernético de la Policía Nacional han alertado sobre redes de estafadores que aprovechan la tragedia para difundir información falsa.

A través de cadenas de WhatsApp y publicaciones en redes sociales, los delincuentes comparten enlaces que prometen “supuestos subsidios de emergencia” para las víctimas o solicitan giros de dinero a cuentas de personas naturales.

En realidad se trata de modalidades de phishing diseñadas para robar datos personales, bancarios y vaciar las cuentas de las personas, que están preocupadas por la emergencia y desean donar dinero.

Los bancos alertan y piden precaución

A esta alerta se sumó Bancolombia y la Superintendencia Financiera, haciendo un llamado a la ciudadanía para verificar las cuentas bancarias antes de realizar las transferencias o al momento de escanear códigos QR de donación en redes sociales.

Se reitera a la ciudadanía que las entidades bancarias nunca envían enlaces por mensajes de texto ni solicitan claves dinámicas o datos sensibles para consultar subsidios ni autorizar aportes solidarios.

¿Cómo donar de forma segura y evitar caer en estafas?

Para garantizar que las donaciones lleguen directamente a las empresas o entidades oficiales que hacen de puente para llevar las ayudas a las comunidades damnificadas del Chocó, tenga en cuenta lo siguiente:

  • Consulte únicamente canales oficiales
  • Desconfíe de los enlaces de WhatsApp.
  • No transfiera a cuentas personales.
  • Entregue ayudas físicas en los puntos de acopio autorizados.
  • Denuncie a las autoridades las irregularidades.

Le puede interesar también: Más de 40 centros comerciales en Bogotá se convierten en puntos de acopio de ayudas humanitarias

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