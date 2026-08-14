Doral Cartagena presentó Doral Country, una nueva forma de vivir e invertir en la Zona Norte

Colombia

Cartagena sigue posicionándose como una ciudad atractiva para invertir en vivienda, especialmente la Zona Norte, que continúa consolidándose como uno de los principales ejes de desarrollo urbano de la ciudad.

En este escenario, Doral Cartagena, una constructora que este año celebra seis años de trayectoria, presentó el Doral Country, un proyecto residencial que combina ubicación estratégica, calidad de vida y una propuesta diseñada para quienes buscan invertir en una zona con alto potencial de valorización.

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La trayectoria de Doral Cartagena

Fundada en 2020, Doral Cartagena se ha convertido en una marca que no se mide únicamente en metros cuadrados, sino también en el impacto positivo que ha dejado a su paso.

Precisamente, en la actualidad, ese legado se refleja en las más de 400 familias que viven en Doral Cartagena y en las comunidades del entorno que trabajan en el desarrollo de sus proyectos, y que han mejorado su calidad de vida gracias al crecimiento urbano de la zona.

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¿Cómo será Doral Country?

Pues bien, entre otras cosas, la cercanía de Doral Country a playas, instituciones educativas, centros comerciales, hospitales y al futuro aeropuerto internacional fortalece su atractivo tanto para vivir como para proyectar una inversión a largo plazo.

El desarrollo del proyecto ofrece apartamentos con áreas desde 42 hasta 70 metros cuadrados y diferentes distribuciones, pensadas para responder a las necesidades de diversos perfiles de compradores.

Rodeado de naturaleza, el proyecto privilegia espacios abiertos, balcones y terrazas que favorecen una experiencia residencial enfocada en el bienestar. Además, su diseño urbanístico integra sostenibilidad y un entorno que promueve un estilo de vida tranquilo, conectado y funcional.

La propuesta se complementa con una diversa oferta de amenidades que incluyen piscina, salón social, parque infantil, cancha múltiple, senderos, zonas verdes y espacios para mascotas.

Con seis torres residenciales y una visión orientada al crecimiento sostenible, Doral Country representa una alternativa para quienes desean construir patrimonio sin renunciar a una mejor calidad de vida, en un sector llamado a convertirse en uno de los referentes del desarrollo inmobiliario de Cartagena.