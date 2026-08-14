Conectividad vial de La Unión, Valle del Cauca, está en riesgo tras terremoto, según alcalde

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto no solo dejó graves afectaciones en viviendas, instituciones educativas y edificios públicos, sino también graves riesgos en la conectividad para los municipios de la región.

Por ejemplo en La Unión, en el norte del Valle del Cauca, la emergencia también puso en evidencia una crisis de conectividad que podría agravar la situación humanitaria en los próximos días.

El alcalde Germán Alfonso Villaquirán aseguró en entrevista con Caracol Radio, que dos de los principales corredores viales del municipio presentan daños severos y requieren una intervención urgente por parte del Gobierno Nacional.

La situación más crítica se registra en el puente Mariano Ospina, la estructura que comunica a La Unión con el municipio de La Victoria y que atraviesa el río Cauca. Según el mandatario, la Secretaría de Infraestructura del Valle declaró la infraestructura como pérdida total.

En ese sentido, el cierre del puente representa un golpe para la movilidad de la región, ya que se trata de una conexión estratégica para el transporte de personas, mercancías y productos agrícolas entre ambos municipios.

Derrumbes en vías principales

La vía que conecta a La Unión con el municipio de Versalles también presenta una situación delicada. De acuerdo con el alcalde, dos derrumbes localizados en el kilómetro seis amenazan con provocar el colapso total de la carretera.

“Estamos buscando geólogos para hacer un estudio especializado del suelo y un geotecnista para que nos haga la evaluación, porque esa vía se va a desprender en su totalidad”, afirmó Villaquirán.

El alcalde asegura que la recuperación de la red vial es una prioridad, ya que un eventual aislamiento complicaría el ingreso de ayudas humanitarias y afectaría el abastecimiento de alimentos, el acceso a los servicios de salud y la reactivación económica del municipio.

La Unión, reconocida como la capital vitivinícola de Colombia, también enfrenta daños en 1.546 viviendas, 90 fincas y 61 establecimientos comerciales, además de la evacuación de 266 familias.