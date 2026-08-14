Seis mineros murieron tras explosión en una mina de carbón en Cundinamarca

Por medio de su cuenta de X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que las seis personas atrapadas en la mina El Porvenir 1, en el municipio de Cucunubá, fueron halladas sin vida tras culminar las labores de rescate.

Así mismo, el mandatario departamental confirmó la identidad de las personas fallecidas.

Las víctimas son:

Duvan Ferney Rodríguez

Cristian de Jesús Contreras Latorre

Sebastián Contreras Latorre

Eduard Alexander Díaz

Yerson Mauricio Rojas

Jhon Mario Triviño Serna

“Mis oraciones y solidaridad están con sus familias, amigos y con toda la comunidad cucunubense. El equipo psicosocial de la @SecEnergia del departamento ya hace presencia en el sitio para brindar acompañamiento en este difícil momento”, dijo el mandatario.

De igual forma, Rey confirmó que se asientan las investigaciones correspondientes para determinar los motivos del funcionamiento irregular de esta mina.

“La mina hace parte de un Área de Reserva Especial para su formalización y había sido objeto recientemente de una visita de fiscalización por parte de la Agencia Nacional de Minería (@ANM_Colombia), que encontró aspectos de seguridad por mejorar y ordenó su suspensión mientras se adelantaba un plan de mejoramiento. Será esta entidad la encargada de establecer por qué, aparentemente, a pesar de estar suspendidas las actividades, existía personal realizando tareas de extracción de material”, concluyó.