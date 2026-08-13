Eva Ferrer señaló a Verónica Alcocer de ser “la mayor traidora” al gobierno de Gustavo Petro

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Eva Ferrer habló en 6AM W sobre polémicos audios relacionados con aportes a campaña Petro Presidente

La exconsejera presidencial Eva Ferrer dialogó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de polémicos audios filtrados sobre Verónica Alcocer, pero también se refirió al en torno de Gustavo Petro en su mandato, señalando a una persona directamente de hacerle daño al gobierno Petro.

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¿Quién le hizo más daño al Gobierno Petro?

Al ser consultada sobre las disputas al interior del gobierno Petro, siendo una de las más polémicas la mala relación entre el exministro del Interior Armando Benedetti y la excanciller Laura Sarabia, Ferrer aseguró que nadie le hizo más daño a la administración como Verónica Alcocer.

“La mayor traidora es la señora”, afirmó, refiriéndose a la exprimera dama Verónica Alcocer.

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¿El resto son traidores también?

No se refirió a nadie más como “traidor”, pues explicó que ella salió del gobierno, aunque destacó que en lo que estuvo vio acciones desleales hacia el entonces presidente Petro.

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“En el momento en que actúas haciendo daño y perjudicando los objetivos del gobierno, para mí es deslealtad absoluta”, indicó.

“Mientras estuve allá, para mí, yo le creo a Laura (Sarabia)”.

De la misma manera, señaló que en el gobierno Petro “se fue muy injusto” con Armando Benedetti, a quien calificó como “una fiera” y quien “sabe trabajar”.

Escuche el fragmento de la entrevista con Eva Ferrer aquí: