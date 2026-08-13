Un muerto y un herido dejan combates en zona rural de Cumbal

Cumbal-Nariño

Fuertes enfrentamientos se registraron en las últimas horas en el sur del departamento de Nariño, en donde tropas del Ejército se enfrentaron a integrantes de las disidencias de las Farc.

Según el reporte entregado por la Brigada 23 del Ejército en los contactos armados se registró un muerto y un herido. Además, fue ubicado y destruido de un depósito ilegal que almacenaba decenas de artefactos explosivos.

Al parecer, estos elementos entre estos 53 dispositivos explosivos improvisados, dos dispositivos explosivos improvisados activados por la víctima (VOIED) y cinco artefactos que contaban con cargas dirigidas y metralla pertenecían al Grupo Armado organizado residual (GAO-r) Estructura Iván Ríos. También fueron ubicadas cinco canecas que contenían aproximadamente 480 kilogramos de sustancias destinadas.

Ampliar Cerrar

El hecho será denunciado ante autoridades competentes por considerar que el uso indiscriminado de artefactos explosivos contra la población civil y la Fuerza Pública constituye una vulneración de las normas del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos.

A esto se suma un frustrado atentado en el sector de Guambuyaco en donde las tropas lograron desactivar una carga que había sido ubicada en el puente que comunica a los municipios de El Peñol y Taminango con la vía Panamericana.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: