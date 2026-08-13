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13 ago 2026 Actualizado 14:26

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Un muerto y un herido dejan combates en zona rural de Cumbal

Tras los enfrentamientos fue hallado un depósito de explosivos.

Explosivos hallados en Cumbal - Foto: Brigada 23

Explosivos hallados en Cumbal - Foto: Brigada 23

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Cumbal-Nariño

Fuertes enfrentamientos se registraron en las últimas horas en el sur del departamento de Nariño, en donde tropas del Ejército se enfrentaron a integrantes de las disidencias de las Farc.

Según el reporte entregado por la Brigada 23 del Ejército en los contactos armados se registró un muerto y un herido. Además, fue ubicado y destruido de un depósito ilegal que almacenaba decenas de artefactos explosivos.

Al parecer, estos elementos entre estos 53 dispositivos explosivos improvisados, dos dispositivos explosivos improvisados activados por la víctima (VOIED) y cinco artefactos que contaban con cargas dirigidas y metralla pertenecían al Grupo Armado organizado residual (GAO-r) Estructura Iván Ríos. También fueron ubicadas cinco canecas que contenían aproximadamente 480 kilogramos de sustancias destinadas.

El hecho será denunciado ante autoridades competentes por considerar que el uso indiscriminado de artefactos explosivos contra la población civil y la Fuerza Pública constituye una vulneración de las normas del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos.

Más información

A esto se suma un frustrado atentado en el sector de Guambuyaco en donde las tropas lograron desactivar una carga que había sido ubicada en el puente que comunica a los municipios de El Peñol y Taminango con la vía Panamericana.

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Claudia Ortega Sarria

Claudia Ortega Sarria

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Mariana, Especialista en Alta Gerencia de la Universidad...

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