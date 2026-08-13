Declaran Calamidad Pública y la Urgencia Manifiesta en Nariño ante graves incendios forestales

Pasto-Nariño

Un total de 149 incendios forestales se han reportado a la fecha en el departamento de Nariño, once de los cuales se han presentado de manera simultánea.

Ante la alarmante cifra en gobierno departamental determinó declarar la Calamidad Pública y la Urgencia Manifiesta, tras ser aprobada por el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.

Con esta medida se podrá acelerar la ejecución de $3.500 millones para dotar con kits forestales a 32 cuerpos de bomberos de Nariño y conformar una brigada de reacción inmediata para apoyar a los municipios que vean superada su capacidad de respuesta frente a incendios forestales.

El municipio de Santacruz -Guachaves en donde se presenta una de las emergencias de gran magnitud será sede de un Puesto de Mando Unificado (PMU) territorial para coordinar las acciones institucionales en las zonas más afectadas por la temporada seca.

La emergencia también genera impactos en la salud pública, las fuentes hídricas y los ecosistemas estratégicos de Nariño. Por esta razón, las medidas adoptadas involucran a entidades de los sectores ambientales, salud, infraestructura y gestión del riesgo.

Ante las afectaciones reportadas el Instituto Departamental de Salud, desplazó equipos especializados a los municipios afectados para evaluar riesgos sanitarios y ambientales. “Nos preocupa el impacto que el humo puede generar sobre el sistema respiratorio de la población y las posibles afectaciones sobre las fuentes de agua. Por eso hemos desplegado equipos para identificar riesgos y orientar las acciones de respuesta”, manifestó la directora de la entidad, Ana Belén Arteaga.

Entre tanto desde Corponariño, el Subdirector Gerson Jairo Angulo advirtió que varios incendios han afectado ecosistemas de alta importancia ambiental. “Estamos hablando de zonas de páramo, nacimientos de agua, bosques protegidos y hábitats de fauna silvestre. Son afectaciones que comprometen servicios ambientales fundamentales para las comunidades”, explicó.

A través de Puestos de Mando Unificado se coordinará con alcaldías, organismos de socorro y entidades técnicas las acciones para enfrentar una emergencia que, según los pronósticos climáticos, podría intensificarse durante las próximas semanas.

El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo solicitó a CEDENAR revisar y reforzar los planes de mantenimiento de redes eléctricas en zonas donde se ha identificado un patrón recurrente de incendios asociados a líneas de media y alta tensión, especialmente en ecosistemas estratégicos y áreas de protección hídrica. Asimismo, se reiteró el llamado a los municipios de Córdoba, Iles, Ospina, Túquerres, Providencia, Sandoná, Los Andes, Ricaurte, Magüí Payán, Roberto Payán, Francisco Pizarro y Olaya Herrera para que formalicen los convenios con los cuerpos de bomberos, una condición fundamental para garantizar una respuesta oportuna ante las emergencias que continúan presentándose en el departamento.