Así es el trabajo de más de 200 soldados desplegados en Cali, Pereira y Chocó tras terremoto

Más de 200 hombres del Ejército Nacional fueron desplegados para atender la emergencia, con operaciones que actualmente se concentran principalmente en Cali y Pereira. Así lo confirmó a Caracol Radio el comandante de la Brigada de Atención, Coronel Carlos Alberto Mora.

Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres.

“El Ejército Nacional ha dispuesto de la capacidad de respuesta especializada para este tipo de acciones a través de la Brigada de Atención y Prevención de Desastres, con más de 200 hombres desplegados en el departamento de Chocó, en Cali y en Pereira”, aseguró el coronel.

El oficial explicó que durante la primera fase de la emergencia fueron enviados dos pelotones hacia Chocó y que allí ya se logró “desvirtuar que hubiera personas desaparecidas”. Por esta razón, el esfuerzo de los equipos especializados se trasladó hacia otros puntos afectados.

“Ya nos encontramos trabajando fuertemente en tres puntos en Cali y un punto en Pereira”, señaló.

En Cali está desplegado el equipo USARCOL 13, la unidad de búsqueda y rescate urbano de nivel pesado del Ejército. “Se encuentra desplegada en Cali, la cual viene trabajando las 24 horas desde el primer momento en que sucedió el evento”, agregó el comandante.

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Los soldados cuentan con herramientas manuales y equipos para cortar acero y concreto, utilizados para abrirse paso entre estructuras colapsadas y llegar hasta lugares donde puedan permanecer personas atrapadas.

Los perros de búsqueda y rescate del Ejército Nacional tienen una misión específica entre las estructuras colapsadas: encontrar personas que continúen con vida. Para conseguirlo son entrenados durante más de un año y medio y convierten la búsqueda, literalmente, en un juego.

“Para hacerlo más gráfico, la descripción de lo que hace el perro en este evento es jugar a las escondidas. Ellos detectan el estrés, el sudor de una persona con vida, y ese es el premio a ese juego”, explicó a Caracol Radio el comandante de la Brigada de Atención y Prevención de Desastres.

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Cuando el perro encuentra un rastro, comienza a ladrar. Esa es la señal que reciben los rescatistas.

“Para este tipo de perros es ladrar, ese es el término de juego. Es decir, encontró a alguien, una persona con vida”, explicó el coronel.

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