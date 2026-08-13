Hallan sin vida a los padres y sobrina del periodista Carlos Aponte tras el terremoto en Cali

El periodista Carlos Aponte confirmó la trágica noticia del fallecimiento de sus padres y su sobrina, quienes fueron encontrados sin vida en las últimas horas al sur de Cali tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto de 2026.

En medio del dolor y tras pasar “casi cuatro noches en vela” en el sitio de la tragedia, Aponte expresó en 6AM W su sentir y agradeció el apoyo incondicional de la comunidad.

“Son momentos difíciles, pero ¿sabe qué le digo algo? (...) Cuando usted ve movilizándose a todas estas personas, pues la esperanza renace”, manifestó el periodista, quien destacó las labores de rescate de los voluntarios, bomberos, miembros de la Defensa Civil y funcionarios de la Alcaldía de Cali, quienes trabajan sin descanso.

Según relató Aponte, se trata de “gente que está buscando a tus familiares, gente que no conoce a tu papá, gente que la está dando toda cargando piedras pesadísimas, arrastrando enseres, sacando, metiéndose por huecos, por túneles, por cosas impensables”.

“Este pueblo caleño es admirable”

Para el periodista, la solidaridad de los habitantes de Cali ha sido como un bálsamo en este doloroso proceso.

“Este pueblo caleño es admirable y es un pueblo que, si se tiene que quitar el pan de la boca para dárselo al que está pasando una necesidad, pues lo hace”, afirmó con orgullo.

Asimismo, destacó que su presencia en los medios de comunicación tiene como principal objetivo dar las gracias: “Necesito agradecerle a todas las personas, a cada una de las personas que, sin conocer a mis padres, que sin conocer a mis vecinos, que sin conocer la historia de nadie de los que están aquí, han tenido el valor, la gentileza y han sido capaces de aportar un granito de arena”.

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