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13 ago 2026 Actualizado 14:29

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“Me escribió y me dolió”: Eva Ferrer reveló que Gustavo Petro le escribió tras los audios filtrados

Eva Ferrer reveló parte del mensaje del presidente Gustavo Petro tras polémicos audios: “Has decidido golpear a las madres de mis hijos”.

Eva Ferrer habló en 6AM W sobre polémicos audios relacionados con aportes a campaña Petro Presidente

Eva Ferrer habló en 6AM W sobre polémicos audios relacionados con aportes a campaña Petro Presidente

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Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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