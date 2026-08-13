“Me escribió y me dolió”: Eva Ferrer reveló que Gustavo Petro le escribió tras los audios filtrados
Eva Ferrer reveló parte del mensaje del presidente Gustavo Petro tras polémicos audios: “Has decidido golpear a las madres de mis hijos”.
Eva Ferrer habló en 6AM W sobre polémicos audios relacionados con aportes a campaña Petro Presidente
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...