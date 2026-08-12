Cortes de luz en Bogotá y Soacha este miércoles 12 de agosto: conozca horarios y barrios afectados

Cortes de luz en Bogotá y Soacha este miércoles 12 de agosto | Enel Colombia

La capital del país tendrá suspensión del servicio de energía este miércoles 12 de agosto. La Alcaldía de Bogotá informó que seis localidades y algunos barrios de un municipio aledaño se verán afectadas en diferentes horarios.

El motivo de la interrupción del servicio se genera por trabajos por parte de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.

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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el miércoles 12 de agosto

Localidad de Candelaria

Desde las 7:45 a. m. hasta las 12:00 p. m., de la carrera 5 a carrera 7 entre calle 9 a calle 11 en el barrio Centro Administrativo.

Localidad de Chapinero

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 18 a carrera 20 entre calle 81 a calle 85 en el barrio Antiguo Country.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m., de la carrera 13 a carrera 15 entre calle 98 a calle 100 en el barrio Chico Norte II Sector.

Localidad de Kennedy

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m., de la carrera 81 a carrera 83 entre calle 51 Sur a calle 53 Sur en el barrio Jorge Uribe Botero.

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Localidad de San Cristóbal

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 4 a carrera 6 entre calle 4 Sur a calle 6 Sur en el barrio Las Brisas.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 7 a carrera 9 entre calle 1 Sur a calle 3 Sur en el barrio Modelo Sur.

Localidad de Suba

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 127 a calle 129 entre carrera 92 a carrera 94 en el barrio El Rincón.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., de la calle 143 a calle 146 entre carrera 107 a carrera 111 en el barrio Lombardía.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 103 a carrera 107 entre calle 140 a calle 143 en el barrio Puerta del Sol.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 127 a calle 129 entre carrera 91 a carrera 93 en el barrio Rincón Altamar.

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 128 a carrera 135 entre calle 137 a calle 145 en el barrio Sabana de Tibabuyes.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., de la carrera 108 a carrera 110 entre calle 142 a calle 146 en el barrio Tibabuyes.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., de la carrera 22 a carrera 24 entre calle 102 a calle 104 en el barrio Santa Bibiana.

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Municipio de Soacha

Comuna 2

Desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., de la calle 18 a calle 20 entre carrera 10 a carrera 12 en el barrio El Sol de Portalegre.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., de la carrera 10 a carrera 12 entre calle 18 a calle 20 en el barrio Santa Helena.

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Comuna 5

Desde las 7:15 a. m. hasta las 4:15 p. m., de la calle 44 a calle 46 entre carrera 2 a carrera 4 en el barrio Nuevo Colón.

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