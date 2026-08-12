Matrículas 2027 en colegios oficiales de Bogotá: fechas, requisitos y cómo solicitar cupo
La primera fase, dirigida a poblaciones priorizadas, estará habilitada hasta el 11 de septiembre de 2026. El trámite es gratuito, virtual y no requiere intermediarios.
Colombia
Bogotá inició este 10 de agosto el proceso de matrículas para el año escolar 2027 en los colegios oficiales del Distrito. La Secretaría de Educación invitó a las familias a realizar con anticipación la solicitud de cupo para niñas, niños, jóvenes y adultos que quieran ingresar al sistema educativo oficial.
El proceso contempla dos fases de matrícula y se realiza de manera virtual, gratuita y sin intermediarios a través de la página oficial de la Secretaría de Educación: www.educacionbogota.edu.co, de acuerdo con las fechas establecidas en la Resolución 0921 de agosto de 2026.
La entidad recordó a las familias que el objetivo es garantizar que “ninguna niña, niño, joven o adulto se quede fuera del sistema educativo”.
Primera fase de matrículas: hasta el 11 de septiembre
La primera etapa comenzó el 10 de agosto y se extenderá hasta el 11 de septiembre de 2026. Durante este periodo podrán solicitar cupo nuevo las personas que pertenecen a las poblaciones priorizadas por el Distrito.
La convocatoria incluye:
- Estudiantes de educación preescolar.
- Estudiantes que tengan hermanos o hermanas matriculados en el establecimiento educativo.
- Estudiantes con discapacidad y trastornos específicos del aprendizaje y del comportamiento.
- Estudiantes pertenecientes a comunidades y pueblos étnicos, incluidos indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y Rrom.
- Estudiantes víctimas del conflicto armado interno.
- Estudiantes en estado de gestación o lactancia.
- Estudiantes con altos niveles de pobreza, de acuerdo con el Sisbén, pertenecientes a los grupos A y B.
Las familias interesadas deberán ingresar a la página de la Secretaría de Educación y diligenciar la solicitud de cupo dentro de las fechas establecidas.
¿Qué documentos y datos se necesitan?
Para realizar la solicitud, se recomienda tener a la mano la información de identificación tanto del estudiante como del acudiente.
- Número de celular.
- Correo electrónico.
- Datos correctos de los documentos de identidad del estudiante y del acudiente.
La Secretaría de Educación señaló que es importante verificar cuidadosamente esta información, debido a que estos canales serán utilizados para comunicar a las familias el estado del trámite.
¿Cuándo se conocerá el resultado del cupo?
Las familias que participen en la primera fase podrán consultar el resultado de la asignación a partir del 30 de septiembre de 2026 en la página www.educacionbogota.edu.co.
Posteriormente, desde el 13 de octubre, deberán formalizar la matrícula, ya sea de manera virtual o presencial, y presentar los documentos requeridos.
Segunda fase: matrícula para la población en general
La segunda etapa del proceso se desarrollará entre el 5 de octubre y el 23 de diciembre de 2026 y estará dirigida a la población en general.
Durante esta fase, los solicitantes podrán ingresar a la página de la Secretaría de Educación y escoger el cupo escolar de acuerdo con la disponibilidad existente.
Una vez aceptado el cupo, la familia deberá formalizar la matrícula de manera virtual o presencial y entregar los documentos requeridos. Al igual que en la primera fase, si el proceso no se completa, el cupo será liberado.