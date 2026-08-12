¿Habrá sol o lluvia?: Pronóstico del clima en Bogotá para este miércoles 12 de agosto

Pronóstico del clima en Bogotá para este miércoles 12 de agosto | Getty Images

La Alcaldía de Bogotá, por medio del reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), informó en su página web el pronóstico del clima para este miércoles 12 de agosto, el cual estará marcado por condiciones nubladas y no se descartan algunos episodios de lluvias ligeras.

En términos generales, a lo largo del día van a predominar las condiciones estables y se esperan lluvias en al menos cinco localidades de la ciudad de Bogotá.

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Reporte del IDIGER para este miércoles 12 de agosto en Bogotá

Para las primeras horas de la madrugada, se estima que haya un cielo parcialmente nublado a nublado con lluvias ligeras en las localidades de Usme, San Cristóbal, Chapinero y Usaquén.

En las otras localidades, se espera que predomine tiempo seco, sin embargo, no se descarta algunos episodios de lluvias.

De igual manera, la temperatura mínima estimada será de 11 °C y máxima de 18 °C.

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En la mañana, se prevé que persista la nubosidad variable y predomine el tiempo seco en la capital del país.

Asimismo, a lo largo del día se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado.

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¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

Con estos pasos usted podrá consultar el mapa de lluvias de forma sencilla y rápida desde un celular, tablet o computador.

Ingresar a la página web mapas.bogota.gov.co y, al costado derecho, seleccionar, en el ícono de mapa. Después, en la opción tipos de mapa, buscar en la parte inferior, donde dice otros mapas, y dar clic en el que dice ‘Lluvias’. Luego de esto, en el buscador, que se está ubicado en la parte superior de la izquierda, escribir la dirección del lugar en el que desea conocer si está lloviendo o no. Por último, seleccionar la dirección que reconoce el sistema y le va a mostrar en el mapa la ubicación que quería consultar.

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