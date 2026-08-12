Cundinamarca entrega 133 ayudas técnicas y supera las 1.360 para personas con discapacidad

Colombia

Cundinamarca entregó 133 ayudas técnicas a personas con discapacidad de 30 municipios del departamento, en una jornada que busca contribuir a su movilidad, autonomía e independencia, así como facilitar las labores de sus cuidadores.

Con esta nueva entrega, el departamento completa 1.360 ayudas técnicas asignadas, de acuerdo con la información suministrada. Entre los elementos entregados se encuentran sillas de ruedas, caminadores, bastones, sillas sanitarias y muletas.

Estos dispositivos, aunque pueden parecer herramientas básicas, representan un apoyo para las actividades cotidianas de las personas que los requieren y sus familias. Además de favorecer la movilidad, pueden contribuir a disminuir el esfuerzo físico de los cuidadores y facilitar el acompañamiento diario.

Ayudas adaptadas a las necesidades de los beneficiarios

Parte de las ayudas técnicas entregadas son diseñadas y fabricadas de acuerdo con los requerimientos clínicos de cada persona, con el propósito de responder a sus necesidades particulares.

La iniciativa busca que las condiciones de discapacidad no se conviertan en una barrera para que las personas puedan desarrollar sus actividades con mayores niveles de autonomía y dignidad.

Reconocimiento a la Secretaría de lo Social y la Familia

Durante la jornada también se destacó el trabajo de la Secretaría de lo Social y la Familia (@SocialCundi), entidad encargada de acompañar este tipo de acciones dirigidas a población que requiere apoyos técnicos.

“Una ayuda técnica para una persona con discapacidad significa movilidad, autonomía e independencia; y para su cuidador se trata de facilitar las tareas del día a día, reducir el esfuerzo físico, ganar tiempo y contar con mejores condiciones para acompañar”.

La apuesta, según lo expresado durante la entrega, es continuar fortaleciendo este tipo de programas para avanzar hacia una Cundinamarca más incluyente, en la que las condiciones de una persona no representen una barrera para desarrollar su proyecto de vida con autonomía, oportunidades y dignidad.