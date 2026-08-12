Bogotá alista vuelo con 60 toneladas de ayuda humanitaria hacia Cali tras los sismos

Colombia

A esta hora se prepara en la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, un vuelo carguero de Avianca que transportará cerca de 60 toneladas de ayuda humanitaria hacia Cali, para apoyar a las comunidades afectadas por los recientes sismos registrados en Colombia.

El traslado hace parte de la iniciativa “Colombia, un solo corazón”, liderada por la Presidencia de la República y la Primera Dama, Ana Lucía Pineda, que articula esfuerzos entre el sector público y privado para atender las necesidades de las poblaciones afectadas.

¿Qué contiene la ayuda humanitaria?

La carga incluye diferentes elementos destinados a atender las necesidades básicas de niños y adultos, entre ellos:

Kits de primera necesidad.

Agua.

Pañales.

Colchonetas.

Insumos y elementos de higiene.

Insumos para atención médica.

Fórmulas para bebés.

Teteros.

Pañitos húmedos.

A estos elementos se suma material destinado a las labores de rescate, entre ellos palas, cascos y otros insumos necesarios para apoyar a los equipos que trabajan en las zonas afectadas.

Un Airbus A330 llevará la ayuda directamente a Cali

El traslado se realizará en un Airbus A330 de Avianca configurado como avión carguero, que tendrá como destino directo la ciudad de Cali.

La operación busca facilitar el traslado de la ayuda y contribuir a la respuesta frente a la emergencia generada por los recientes movimientos sísmicos.

La iniciativa “Colombia, un solo corazón” reúne recursos y esfuerzos del sector público y privado con el propósito de llevar asistencia a las comunidades que requieren atención tras los sismos.