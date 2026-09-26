De la Espriella respondió a críticas por portar pistola durante operativo en Santa Marta

De la Espriella portó pistola y chaleco antibalas durante recorridos de seguridad en Santa Marta. Foto: Captura de video recorridos

El presidente Abelardo De la Espriella respondió a los cuestionamientos que ha recibido por portar una pistola durante los operativos de seguridad que acompañó en Santa Marta.

El mandatario se refirió al tema durante su visita a la capital del Magdalena este viernes 25 de septiembre, donde participó en el consejo de seguridad y en el evento de relanzamiento de Ecopetrol.

Consultado sobre las críticas que ha recibido por portar el arma durante esos recorridos, De la Espriella respondió: “Que sigan criticando, que eso me impulsa”.

La polémica surgió el pasado 22 de septiembre, cuando De la Espriella llegó a Santa Marta en medio de la crisis de orden público y acompañó patrullajes de la Fuerza Pública en sectores como Cristo Rey y Gaira.

Durante esos recorridos, difundidos en imágenes y videos, se le observó con chaleco antibalas y una pistola visible en la cintura. La situación generó cuestionamientos públicos sobre la decisión del mandatario de portar el arma durante actividades de seguridad.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, también cuestionó la imagen del presidente armado y señaló que el mandatario no debería mostrarse como un combatiente.