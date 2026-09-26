De la Espriella designa al presidente de Ecopetrol como ‘padrino’ de Santa Marta. Foto: Captura de video presidencia

El presidente Abelardo De la Espriella anunció que Joaquín Gutiérrez Caballero, quien asumió la presidencia de Ecopetrol, será el encargado de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional con Santa Marta y el Magdalena.

El anuncio se conoció durante la jornada del ‘Milagro de las Regiones’, realizada en Santa Marta, donde el mandatario explicó que cada territorio necesita una persona dentro del Gobierno que acompañe los proyectos y ayude a articular a las entidades nacionales con las autoridades locales.

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“Cada territorio necesita a alguien dentro del Gobierno Nacional que ayude a hacer seguimiento permanente a los compromisos y que toque las puertas que haya que tocar, que apriete las tuercas que haya que apretar para que las decisiones se conviertan en resultados”, afirmó De la Espriella.

Al anunciar a Gutiérrez Caballero para esta tarea, el presidente lo llamó “el padrino de Santa Marta” y le pidió garantizar la articulación de los compromisos anunciados.

“Por eso Magdalena tiene un gran padrino hoy en el nuevo presidente de Ecopetrol, un hijo de esta tierra, Joaquín Gutiérrez Caballero. Doctor Gutiérrez, ¿usted me responde porque todo esto se articule? Usted es el padrino de Santa Marta”, manifestó.

Según explicó De la Espriella, Gutiérrez Caballero deberá hacer seguimiento a los compromisos y ayudar a destrabar los proyectos para que pasen de los anuncios a resultados concretos.

“La tarea de nuestro padrino de Santa Marta y presidente de Ecopetrol será hacer seguimiento a los compromisos que hemos asumido y ayudar a articular las capacidades del Gobierno para que los proyectos avancen”, señaló.

El mandatario también dejó claro que busca establecer responsables y fechas para los proyectos, con seguimiento hasta que se traduzcan en resultados concretos.