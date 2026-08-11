Destinan $1.700 millones para recuperar senderos y accesos del Parque Tayrona

Funcionarios verificaron los materiales destinados a las obras de recuperación. Foto: ProColombia y Parques Nacionales.

El Parque Tayrona tendrá una intervención inicial cercana a los $1.700 millones, destinados a recuperar senderos, accesos y rutas de evacuación que han resultado afectados por diferentes fenómenos naturales.

La inversión fue revisada durante una visita técnica realizada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, y Parques Nacionales Naturales, que permitió verificar los materiales disponibles y establecer las adecuaciones que requieren atención prioritaria.

Recuperación de senderos y rutas de evacuación

Entre las obras previstas está la recuperación de sectores afectados, incluidos algunos puntos impactados por el denominado frente frío. También se atenderán necesidades identificadas durante las inspecciones realizadas por los equipos técnicos.

Los trabajos hacen parte de un convenio entre la UNGRD y Parques Nacionales, orientado a fortalecer la gestión del riesgo en áreas protegidas y recuperar infraestructura necesaria para las comunidades y los visitantes.

El director de la UNGRD explicó que la intervención hace parte de una planificación para proteger ecosistemas estratégicos y mejorar la capacidad de respuesta de estos territorios frente a fenómenos naturales.

Según la entidad, el Gobierno ha destinado más de $23.000 millones para acciones relacionadas con áreas protegidas, de los cuales cerca de $1.700 millones corresponden a esta primera intervención en el Tayrona.

Buscan mejorar la seguridad en el Tayrona

Desde Parques Nacionales también se destacó la importancia del trabajo conjunto para atender los efectos asociados al cambio climático y fortalecer la preparación institucional.

Su director, Luis Olmedo Martínez, señaló que el convenio ha permitido avanzar en estudios, investigaciones y adquisición de equipos para mejorar la respuesta ante este tipo de situaciones.

Más allá de recuperar físicamente los senderos, las entidades buscan mejorar las condiciones de seguridad dentro del parque y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias que puedan afectar a las comunidades y turistas.

La UNGRD y Parques Nacionales mantendrán el seguimiento directamente en territorio para verificar el desarrollo de las adecuaciones y avanzar en las acciones previstas para la recuperación del Parque Tayrona, sin perder de vista la protección de este ecosistema estratégico.

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