Santa Marta tendrá Bloque de Seguridad Urbana con refuerzo permanente de la Fuerza Pública. Foto: Alcaldía de Santa Marta

Santa Marta hará parte de la Estrategia de Recuperación Urbana del Gobierno nacional, anunció el presidente Abelardo De la Espriella tras la reunión del consejo de seguridad, donde se analizó la situación de seguridad de la ciudad.

La decisión contempla la consolidación de un Bloque de Seguridad Urbana y Defensa en la capital del Magdalena, con capacidades enfocadas en enfrentar a las estructuras criminales que tienen presencia tanto en zonas urbanas como en otros sectores del territorio.

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El presidente explicó que inicialmente la estrategia había sido contemplada para nueve ciudades, pero decidió incorporar a Santa Marta al considerar las condiciones de seguridad expuestas por el alcalde Carlos Pinedo, quien participó en la reunión.

“Hoy he tomado la decisión de que Santa Marta haga parte de esa lista para concentrar capacidades contra la extorsión, el homicidio, el narcotráfico y los delitos de mayor impacto”, agregó el mandatario.

Refuerzo permanente de la seguridad

De la Espriella aseguró que la intervención tendrá un componente permanente y anunció mayor número de patrullajes, puestos de control, vigilancia aérea, controles en corredores estratégicos y presencia de la Fuerza Pública.

Según explicó, el objetivo no será realizar operativos durante algunos días y posteriormente retirar las capacidades desplegadas, sino mantener una presencia que permita recuperar espacios y consolidar la presencia del Estado en la ciudad.

“Proteger, contener y atacar”, fue la fórmula planteada por el presidente para resumir la estrategia. Explicó que se busca proteger a ciudadanos, comerciantes, transportadores y familias; contener las acciones de las estructuras criminales y atacar a sus cabecillas, finanzas y redes logísticas.