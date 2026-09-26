Trasladarán fuera del Magdalena a presos de las ACSN detenidos en Santa Marta. Foto: Caracol Radio

Los integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, conocidos por las autoridades como ‘Los Pachenca’, que permanecen detenidos en Santa Marta serán trasladados fuera del Magdalena, anunció el presidente Abelardo de la Espriella durante el consejo de seguridad realizado en la capital del departamento.

El mandatario aseguró que el traslado de los presos ya estaba en marcha y explicó que la decisión busca evitar que los integrantes de las estructuras criminales permanezcan detenidos en el mismo territorio donde delinquen.

Le puede interesar: Santa Marta tendrá Bloque de Seguridad Urbana con refuerzo permanente de la Fuerza Pública

“En este preciso momento están siendo trasladados de la cárcel aquí en Santa Marta todos los miembros de ‘Los Pachenca’ y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra que estaban detenidos aquí”, afirmó el presidente.

La medida se suma a la orden impartida esta semana por el Gobierno Nacional para trasladar a 76 personas privadas de la libertad señaladas de tener vínculos con las ACSN, quienes permanecen recluidas en cárceles de Magdalena, La Guajira, Cesar y Atlántico. El objetivo, según explicó el presidente, es impedir que continúen coordinando actividades criminales desde los establecimientos penitenciarios.