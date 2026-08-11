Personería de Santa Marta pidió al Invías acelerar acciones para construcción de puente Mendihuaca

Santa Marta

La Personería Distrital de Santa Marta pidió al Instituto Nacional de Vías (Invías) acelerar las acciones necesarias para construir un puente definitivo sobre el río Mendihuaca, en la vía que comunica a Santa Marta con Riohacha.

La solicitud se da luego de que Invías informara, en un oficio fechado el 10 de julio de 2026, que hasta el momento no ha iniciado la contratación ni los estudios necesarios para definir y construir una solución permanente para este punto de la carretera.

El Ministerio Público dio diez días hábiles a Invías para iniciar la planeación y estructuración contractual de los estudios y diseños, adelantar las gestiones para garantizar los recursos, establecer una hoja de ruta con las entidades competentes y reforzar el monitoreo, seguridad y operación del puente provisional.

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La Personería advirtió que, si no se adoptan medidas dentro del plazo establecido, podrá acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para solicitar la protección de los derechos colectivos relacionados con la seguridad, movilidad, infraestructura y calidad de vida de los usuarios de este corredor estratégico.

De manera paralela, la Personería requirió a Invías y a Corpamag por la permanencia del pedraplén construido como paso provisional durante la emergencia, pese a que el puente militar ya restableció la conectividad.

El Ministerio Público advirtió posibles alteraciones en la dinámica hidráulica del río, como la formación de zonas de remanso y disminución del flujo, además de una coloración verdosa en sectores de poca circulación.