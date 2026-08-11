ASBAMA pide atención por vendavales que afectaron hasta 1.500 hectáreas de cultivo

La Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (ASBAMA) hace un llamado al presidente de la República, Abelardo de la Espriella; al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond; y a las autoridades departamentales y municipales para que, en el inicio de este nuevo Gobierno, prioricen la atención de la grave emergencia que enfrentan los pequeños productores de banano de la Zona Bananera del Magdalena, como consecuencia de los fuertes vientos registrados durante los últimos días.

De acuerdo con la caracterización realizada por ASBAMA, los vendavales, un fenómeno recurrente en esta época del año, con ráfagas que históricamente superan los 30 kilómetros por hora, ocasionaron afectaciones en entre 1.000 y 1.500 hectáreas de cultivos de banano, impactando a más de 250 pequeños productores de la región.

“Nuestra solidaridad está con cada pequeño productor y con cada familia de la Zona Bananera que se ha visto afectado. No los dejaremos solos”, manifestó José Francisco Zúñiga, presidente ejecutivo de Asbama.

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Finalmente, ASBAMA propone inicialmente promover una jornada de articulación interinstitucional con la Cámara de Comercio de Santa Marta, orientada a identificar las principales necesidades de las cooperativas de pequeños productores afectados y reunir a entidades públicas y privadas con capacidad de aportar soluciones concretas en materia de crédito y financiamiento, garantías, capacitación, asistencia técnica, gestión del riesgo y fortalecimiento empresarial.