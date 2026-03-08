Habilitado el paso por el río Mendihuaca

Magdalena

Luego de varios días de afectaciones en la movilidad, fue habilitado el paso vehicular provisional en el sector de Mendihuaca, en la zona rural de Santa Marta, lo que permite nuevamente la conexión por carretera con el departamento de La Guajira. La medida se logró tras gestiones realizadas ante el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

La intervención se llevó a cabo en la vereda Mendihuaca, en el corregimiento de Guachaca, donde las fuertes lluvias y avalanchas registradas durante el primer frente frío de 2026 provocaron el colapso del puente que comunicaba este importante corredor turístico del Caribe.

Con la habilitación del paso alterno, los vehículos de hasta dos ejes ya pueden circular por la zona, lo que restablece parcialmente la movilidad de residentes, transportadores y viajeros que se movilizan entre Santa Marta y La Guajira. Además, esta solución permitirá que los habitantes de Guachaca puedan desplazarse sin mayores dificultades para participar en las elecciones de este domingo.