Línea H del Metrocable de Medellín continúa cerrada por inspecciones luego del terremoto

Medellín

El Metro de Medellín anunció que durante la mañana de hoy mantendrá cerrado el servicio de la Línea H del Metrocable.

La determinación de la empresa obedece a las labores de inspección técnica que se están adelantando en cada uno de los componentes de la infraestructura física de esta línea de transporte público masivo.

¿Qué zona de la ciudad está afectada?

La zona centro oriental de Medellín es la que está afectada por la interrupción del servicio de transporte por medio de cabinas.

Esta línea une al tranvía con la estación Villa Sierra o La Sierra, en la parte alta del oriente de Medellín.

Novedades en esta línea de Metrocable

El Metro de Medellín indicó que luego del sismo comenzó la inspección técnica detallada del Metrocable línea H.

Luego de realizar esa valoración, determinó que se requerían adelantar algunas labores correctivas de situaciones que se encontraron luego del sismo.

Se espera que en la tarde de hoy se pueda restablecer la operación comercial con todas las condiciones de seguridad.

¿Qué se espera en las primeras horas?

La empresa de transporte indicó que su personal técnico ha venido trabajando para restablecer el servicio lo más pronto posible; sin embargo, a primera hora de hoy no logran restablecer el servicio comercial de la Línea H del Metrocable.

Están invitando a las personas a estar atentas a los canales de comunicación para saber el momento en el que se normalice el servicio.

Rutas alternas de servicio público

Las personas que normalmente utilizan esta línea tienen otras alternativas para su desplazamiento por medio de los buses que prestan el servicio en la zona.

La ruta C6-006 se puede abordar cerca de la estación Villa Sierra e integra en Alejandro Echavarría al sistema masivo de transporte.

La otra ruta que puede ser utilizada es la 107 Perlas, que se puede abordar cerca de la estación Miraflores y parada Loyola e integra al sistema en Alejandro Echavarría.

Así está el resto del sistema.

Luego de haber adelantado las valoraciones del sistema, se restableció la prestación del servicio para las líneas A y B de trenes, el tranvía, las líneas 1, 2 y O de los buses y las líneas J, K, M y P de Metrocable.

Según el gerente del Metro, Tomás Elejalde, “luego de realizar el protocolo de inspección, hemos podido restablecer el servicio en la red de Metro, con algunas excepciones como la línea de Metrocable H, que queda en la zona centro oriente de Medellín, la cual continúa en proceso de inspección”.

Agregó el gerente que continúan atentos a las novedades que se puedan presentar en las próximas horas, agradeciendo la comprensión de los viajeros por la detención obligada del sistema debido a los protocolos de seguridad.

Las pruebas realizadas

Durante la jornada de este lunes, 10 de agosto, se adelantaron algunas pruebas en el sistema, como recorridos de los trenes a diferentes velocidades, cumpliendo con unos protocolos específicos, especialmente en la línea A y la línea B.

En la zona de Prado se encontró una fisura en un riel que ya fue atendida y reparada, esto posiblemente ocasionado por el terremoto de este lunes.

Se espera que al finalizar la jornada de hoy esté completamente restablecido el sistema Metro.