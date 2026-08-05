Metro de Medellín obtuvo $330.000 millones con su primera emisión de bonos sostenibles

Bello, Antioquia

El Metro de Medellín obtuvo 330.000 millones de pesos con su primera emisión local de bonos sostenibles a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), una operación que permitirá financiar proyectos de expansión y modernización del sistema de transporte masivo.

La colocación incluyó una sobreadjudicación de 30.000 millones de pesos y registró una demanda equivalente a 1,62 veces el monto inicialmente ofertado, lo que, según la empresa, refleja la confianza de los inversionistas.

Recursos se destinarán a nuevos trenes y modernización

Los recursos obtenidos serán destinados a la adquisición y ensamblaje en Colombia de 13 nuevos trenes eléctricos, equivalentes a 39 vagones, con el propósito de aumentar la capacidad del sistema.

También financiarán la modernización de los computadores de control de toda la flota, una intervención orientada a mejorar la seguridad, la eficiencia y el mantenimiento de los trenes.

Adicionalmente, parte de los recursos se utilizarán para el reperfilamiento de la deuda de los trenes adquiridos en 2015, con el objetivo de optimizar la estructura financiera de la empresa.

El gerente general del Metro de Medellín, Tomás Andrés Elejalde Escobar, aseguró que esta operación representa un paso histórico para la empresa.

“Este paso histórico refleja la confianza que inspira el Metro de Medellín y nuestro compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el sentido de lo público. Con esta emisión, consolidamos nuestra visión de futuro y seguimos construyendo una movilidad más limpia y equitativa para la ciudad-región”, manifestó el gerente general del Metro de Medellín, Tomás Andrés Elejalde Escobar.

La emisión no cambia la propiedad del Metro

La empresa aclaró que la emisión de bonos no modifica la propiedad del Metro de Medellín, ya que los inversionistas no adquieren acciones ni participación en la compañía.

En ese sentido, precisó que los únicos propietarios continúan siendo la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, mientras que quienes compran bonos actúan como acreedores que prestan recursos a la empresa a cambio del pago de intereses durante un plazo determinado.

La emisión obtuvo la calificación AAA (col) de Fitch Ratings y una Second Party Opinion (SPO) de S&P Global Ratings, certificaciones que respaldan la solidez financiera de la operación y su destinación a proyectos con impacto ambiental y social.