Ya son cerca de 700 viviendas afectadas tras el intenso sismo en Antioquia

Antioquia

La Gobernación de Antioquia entregó un reporte actualizado de la emergencia que se atiende por cuenta del intenso sismo registrado este lunes. La cifra de lesionados y daños estructurales aumentó.

Según el reciente informe del Dragan, ya han recibido la información de los 125 municipios. En 80 de estos ya se han registrado daños en 697 viviendas que han dejado 12 heridos, ninguno de gravedad, y el fallecido que ya se ha registrado desde la mañana de este lunes. 122 instituciones educativas afectadas y 19 hospitales.

“Nuestros canales oficiales a nivel municipal son los consejos municipales de gestión del riesgo con sus coordinadores. A nivel departamental, con la línea 123 de atención de emergencias, pero también a través del DAGRAN, el consejo departamental se encuentra activo. Estamos con todo el personal técnico del DAGRAN atendiendo las inquietudes de la comunidad en general”, Vanessa Paredes Zúñiga, directora del DAGRAN.

De otro lado, se informa que cuatro helicópteros civiles fueron enviados a Quibdó con 18 rescatistas de la Defensa Civil y Cruz Roja Colombiana; de igual manera, por vía terrestre se trasladarán personas de la Cruz Roja, 100 soldados del Ejército y 11 de la Defensa Civil con tres caminos expertos en búsqueda y rescate.