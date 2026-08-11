Este martes habrá clases en las 116 instituciones educativas no certificadas de Antioquia

Antioquia

La Gobernación de Antioquia informó que las clases se dictarán con normalidad este martes 11 de agosto tras el análisis a las instituciones educativas luego del fuerte sismo reportado este lunes.

Según la administración departamental, son 116 instituciones educativas no certificadas las que tendrán clases de manera normal con la intención de no afectar el proceso académico de los menores. Recordó la Secretaría de Educación que en 250 de 4.250 I.E. reportaron algún tipo de daño, pero que aún se sigue recopilando información.

“Podrá implementarse únicamente en las sedes educativas que presenten afectaciones ocasionadas por el sismo y en las que, de acuerdo con la situación identificada, sea necesario adoptar esta medida”, recalcó la gobernación.

Además, recomendó a los rectores que evidencien algún tipo de daño estructural en las sedes educativas para que lo reporten a la Dirección de Permanencia e Inclusión Educativa, que será el área que analice la necesidad de implementar la semiescolaridad.