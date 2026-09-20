Celebración de Amor y Amistad tuvo más de 500 riñas en Medellín

Vista de la ciudad de Medellín y de sus comunas (GettyImages) / Bruno Malfondet

Medellín

La celebración del Día del Amor y la Amistad dejó una alta cifra de casos de intolerancia en el Valle de Aburrá. Durante la jornada, la Policía atendió 541 riñas y recibió más de 1.600 llamadas a la línea de emergencias 123 relacionadas con este tipo de situaciones.

Uniformados permanecieron en zonas comerciales, parques, corredores viales, establecimientos abiertos al público y sectores con alta concentración de personas, donde realizaron labores preventivas y operativas para evitar que las discusiones y enfrentamientos derivaran en hechos de mayor gravedad.

El balance entregado por la Policía reportó la captura de 46 personas por diferentes delitos y la incautación de un arma de fuego.

“En materia de convivencia ciudadana, se impusieron 884 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, señaló el teniente coronel Edisson Pedroza, comandante operativo Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Además, 138 personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección, luego de que las autoridades identificaran situaciones en las que podían poner en riesgo su integridad o la de otras personas.

Llamado a la convivencia

La Policía destacó que la intervención oportuna de las patrullas permitió controlar buena parte de las confrontaciones reportadas durante la jornada y evitar consecuencias más graves.

Tras el balance de Amor y Amistad, las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos para resolver sus diferencias mediante el diálogo, evitar situaciones asociadas al consumo excesivo de alcohol y reportar oportunamente cualquier emergencia o hecho que pueda afectar la seguridad a través de la línea 123.