Santa Marta sin afectaciones tras fuerte sismo registrado en el país

Santa Marta

Este lunes 10 de agosto, se presentó un fuerte terremoto que sacudió varias ciudades de Colombia. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la magnitud fue de 7.4 con epicentro en San José de Palmar en Chocó.

En Santa Marta, sin embargo, no se reportan personas heridas, fallecidas ni daños materiales como consecuencia del movimiento telúrico. La Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito informó que, tras la activación de los organismos de socorro, no se han identificado novedades relacionadas con el sismo en la capital del Magdalena.

A través de su cuenta en X el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello expresó su solidaridad por lo sucedido. “Desde Santa Marta quiero expresar toda mi solidaridad con las familias afectadas por el fuerte sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó”, manifestó el mandatario.

Asimismo, informó que en la ciudad, por ahora, no se reportan afectaciones. “Desde el Distrito seguimos atentos y realizando monitoreo permanente ante el desarrollo de esta emergencia en el país. Estamos con ustedes”, precisó.