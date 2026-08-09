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10 ago 2026 Actualizado 00:49

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Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Qué pasó con el auge de las criptomonedas?

En este capítulo de Mis Preguntas, Roberto Pombo plantea: ¿Qué tanto de lo que le reprochamos a las criptomonedas es un problema nuevo, y qué tanto ya existía antes?

¿Qué pasó con el auge de las criptomonedas?

¿Qué pasó con el auge de las criptomonedas?

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Luego de la promesa de una nueva forma de economía, las criptomonedas se convirtieron en una economía que no logró desbancar al dinero tradicional.

¿Qué tanto de lo que le reprochamos a las criptomonedas es un problema nuevo, y qué tanto ya existía antes?

Para este capítulo hablamos con Angélica Gómez Benavides, periodista especializada en economía; Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech; David Luna, exministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; Mercedes Cevallos, directora del área de investigación criminal de la Universidad del Rosario; Luis Fernando Mejía, economista y exdirector de Fedesarrollo.

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