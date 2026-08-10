Llegó el buque más grande que ha recibido Puerto Antioquia, el Neo-Panamax

Medellín

Puerto Antioquia recibió en las últimas horas el buque más grande que ha llegado a esta terminal portuaria.

El buque tipo Neo-Panamax es el más grande que ha operado hasta ahora en esta terminal marítima de Urabá.

¿Cómo se desarrolló esta actividad logística?

Desde Puerto Antioquia indicaron que para la atención de este buque se realizaron 211 movimientos de contenedores, operando con dos grúas y alcanzando una productividad promedio de 26 movimientos por hora por grúa.

En esta operación se descargaron contenedores provenientes de Asia y se embarcaron contenedores con productos colombianos para la exportación.

Uno de los buques comerciales más grandes del mundo

El Neo-Panamax es una embarcación que está diseñada para cruzar por las esclusas ampliadas del Canal de Panamá y es una de las categorías de mayor tamaño que hoy atienden las principales rutas del comercio marítimo internacional.

Este buque tiene 1.000 conexiones para contenedores refrigerados y capacidad para movilizar carga contenerizada seca.

Además, el barco incorpora tecnología de propulsión mediante gas natural licuado, característica que lo posiciona dentro de una nueva generación de embarcaciones orientadas hacia una operación marítima más eficiente y sostenible.

Gilberto Peña, vicepresidente de Operaciones de Puerto Antioquia, celebró este logro e indicó que: “Hemos recibido la primera motonave de 366 metros de eslora con la motonave CMA CGM Dignity, la cual proviene de Asia y es muy importante para nosotros porque conectamos a este continente directamente con la costa norte de Colombia”.

Buque de última generación

Desde Puerto Antioquia destacaron adicionalmente que el calado que exige este tipo de buques es precisamente el que ofrecen el canal de acceso y el muelle a este lugar.

Recalcaron que la condición técnica hizo posible la operación; por sus dimensiones.

Concluyeron desde el Puerto que “esta operación demuestra la capacidad técnica y operativa de Puerto Antioquia para atender embarcaciones de última generación y fortalece la competitividad del comercio exterior colombiano. Para Urabá, cada operación de esta magnitud reafirma su papel como nodo logístico estratégico para el país”.

Gilberto Peña, vicepresidente de Operaciones de Puerto Antioquia, agregó que el objetivo era realizar el descargue de 450 contenedores secos y su principal producto era tecnología.

Cabe recordar que Puerto Antioquia es una terminal multipropósito ubicada en jurisdicción del Distrito Portuario de Turbo en el Golfo de Urabá, Antioquia.

En este lugar se tiene la capacidad logística para gestionar carga general, vehículos, contenedores refrigerados y secos; graneles sólidos y líquidos, no hidrocarburos.

Ya salió aguacate Hass y flores por este puerto

Puerto Antioquia permitió la exportación de los primeros cargamentos de aguacates Hass y flores autóctonas de corte hacia Europa hace cerca de cuatro meses.

Con ese embarque se acortaron las distancias entre los centros productivos colombianos y los mercados internacionales.

En su momento se exportaron 24 toneladas de aguacate Hass producidas por Cartama; que salieron desde el Eje Cafetero con destino al puerto de Dunkerque. Al mismo tiempo, 130.000 tallos de flores de corte de Flores El Capiro fueron despachados hacia Londres.

Por Puerto Antioquia ya salió café

Hace cerca de tres semanas se realizó la primera exportación de café colombiano desde el Urabá antioqueño, en conjunto con la naviera Maersk Line, luego de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) autorizara a la terminal como lugar habilitado para exportar café.