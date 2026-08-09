Con la asistencia del presidente, se realizó el 69° Desfile de Silleteros en Medellín

El presidente Abelardo de la Espriella asistió este domingo al Desfile de Silleteros en su edición número 69, en el que John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir, del corregimiento de Santa Elena, fue elegido por decisión unánime como ganador absoluto.

El mandatario acompañó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, en el emblemático recorrido que reunió a 545 silleteros y se convirtió en el cierre de la Feria de las Flores bajo el lema ‘Medellín te quiere y florece para ti’.

Grajales Gómez se impuso en la categoría Tradicional por su ingenio, creatividad y trabajo artístico.

Además del ganador absoluto, los reconocidos en las demás categorías fueron: Comercial, Mateo Londoño Ospina (San Ignacio); Monumental, David Santiago Grisales Gómez (Piedra Gorda); Emblemática, Juan Gabriel Velásquez Grajales (El Porvenir); Artística, Víctor Julio Ruiz (El Porvenir); Infantil, Isabela Londoño Grajales (El Cerro); y Junior, Isabela Grajales Grajales (Piedra Gorda).

En total participaron 430 adultos, 53 niños silleteritos de 7 a 12 años, 52 jóvenes de 13 a 17 años y 10 niñas y niños neurodiversos, quienes con sus silletas elaboradas durante meses exaltaron la tradición de las familias de Santa Elena.

El desfile, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, partió de la avenida Regional a la altura del Puente Monumental de Guayaquil, avanzó hacia el norte hasta San Juan, tomó dirección oriente por la carrera 57 y culminó en Plaza Mayor por la avenida del Ferrocarril, en un trayecto de 2,4 kilómetros.