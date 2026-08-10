De la Espriella reiteró su compromiso con Antioquia a quien agradeció por respaldo masivo

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella en compañía del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón y del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Medellín, Antioquia

Durante su reciente visita a Medellín, Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, manifestó su alegría por estar en la ciudad y reiteró su compromiso con la tierra antioqueña que lo apoyó ampliamente.

El presidente Abelardo de la Espriella asistió al Desfile de Silleteros en compañía de la primera dama, Ana Lucía Pineda, además del vicepresidente José Manuel Restrepo y su familia, entre otras personalidades del departamento, como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, entre otros.

Fue la oportunidad para que el mandatario de los colombianos visitara la capital de Antioquia como primer acto siendo presidente en propiedad. Es así como, aparte de recibir el cariño de los antioqueños, agradeció el apoyo de estos durante las elecciones presidenciales pasadas.

“Estoy emocionado de estar en esta ciudad maravillosa que es cultura, que es arte y que apoyo masivamente al tigre. Estoy firme por Antioquia y firme por la Patria”.

Por su parte, el vicepresidente, José Manuel Restrepo, destacó que la Feria de las Flores siga siendo ese referente en materia tanto económica como artística y cultural en Colombia e hizo especial énfasis en un sector como el floricultor.

“Lo que significa en derrama económica para el municipio, para el departamento. Quien se dedica al jardín, quien hace las silletas, quien trae las flores de otros territorios de Colombia, vincula al país alrededor de las flores. Y estas son importantes en tema exportaciones”.

Entre otros aspectos, se pudo conocer que tanto el alcalde Federico Gutiérrez como el presidente Abelardo de la Espriella sostendrán diálogos enfocados en seguridad y proyectos de gran importancia para la ciudad y el departamento.