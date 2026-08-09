Vendaval afecta zona urbana y rural de Santa Bárbara: 25 familias damnificadas

Santa Bárbara, Antioquia

Un fuerte vendaval que azotó la tarde de este domingo diferentes sectores de Santa Bárbara, tanto urbanos como rurales, generó afectaciones estructurales y en techos de viviendas, dejando hasta el momento un censo preliminar de 25 familias damnificadas.

El equipo municipal de Gestión del Riesgo confirmó que los hogares de estas familias presentan deterioros en su estructura y/o cubiertas, y continúa en terreno verificando y actualizando el censo para precisar el alcance real de los daños y avanzar en la atención prioritaria a los afectados.

Además de las afectaciones habitacionales, se reportó la interrupción del servicio de energía eléctrica en al menos cuatro sectores rurales: Pavas, Alto de los Gómez, San José y La Primavera.

Las autoridades municipales mantienen presencia en el territorio para atender a las familias impactadas e invitan a la comunidad a conservar la calma y a reportar de manera oportuna cualquier nueva afectación. La administración local reiteró que sigue trabajando por la seguridad y el bienestar de las familias de Santa Bárbara.