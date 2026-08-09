Así celebra Vélez el Festival Nacional de la Guabina y el Tiple, tradición del folclor santandereano

Vélez, Santander, volvió a convertirse en escenario del folclor con una nueva edición del Festival Nacional de la Guabina y el Tiple, una de las principales expresiones culturales del municipio y un espacio en el que varias generaciones mantienen vivas las tradiciones musicales de la región.

El festival contó con la participación de niños, jóvenes, adultos y veteranos, quienes llegaron a la tarima para interpretar guabinas y demostrar sus habilidades con instrumentos como el tiple y el requinto. Según explicó Ramiro Olarte a Caracol Radio, uno de los aspectos más destacados es la participación de los más pequeños, pues hay niños desde los tres años vinculados a estas expresiones folclóricas.

“Hay niños desde la edad de tres años en una tarima echando moño, echando guabinas, echando percusión y haciendo enriquecer el folclor”, señaló Olarte, al destacar el papel de las nuevas generaciones en la conservación de estas manifestaciones culturales.

Lea también: Fracking vuelve al debate en el Magdalena Medio santandereano tras anuncio del nuevo Gobierno

El encuentro tiene categorías infantil, juvenil, veteranos y adultos. Tras las primeras presentaciones, los participantes avanzan en el proceso de selección hasta llegar a las finales, en las que únicamente tres representantes de cada modalidad continúan en competencia.

Las finales hacen parte de una programación que también incluye presentaciones de tiple y requinto, además de otras actividades tradicionales que acompañan las festividades de Vélez.

Un llamado a respaldar el folclor

Aunque el festival se ha consolidado como una vitrina para los músicos y cultores de estas tradiciones, Olarte llamó la atención sobre las dificultades que enfrentan quienes mantienen vivo el folclor.

Según explicó, muchos de los participantes desarrollan su trabajo prácticamente con sus propios recursos, pese al esfuerzo que implica formar nuevas generaciones y conservar expresiones musicales que hacen parte de la identidad de Vélez y de la provincia.

Podría interesarle: Dos integrantes del ELN fueron dados de baja en operativo policial en Santander

La celebración del Festival Nacional de la Guabina y el Tiple coincide además con otras actividades culturales del municipio, entre ellas las Noches de Vélez, la quema de pólvora y el tradicional Desfile de Flores, programado para el cierre de la feria, este domingo 9 de agosto.

Así, mientras las calles de Vélez se llenan de visitantes y expresiones de la cultura campesina, las tarimas del festival se convierten en el espacio donde niños, jóvenes y adultos demuestran que la guabina, el tiple y el requinto siguen teniendo nuevas generaciones dispuestas a mantenerlos vivos.

En imágenes la celebración del festival en el marco de las ferias fiestas de Vélez 2026: