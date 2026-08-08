Fracking vuelve al debate en el Magdalena Medio santandereano tras anuncio del nuevo Gobierno

El regreso del fracking al país ya genera posiciones encontradas en Santander. El nuevo Gobierno Nacional defiende la técnica como una alternativa para fortalecer la seguridad energética, mientras sectores ambientalistas advierten sobre sus posibles impactos en el territorio.

Desde el sector productivo, ProSantander calificó como positiva la decisión y señaló que la caída de la actividad de hidrocarburos ha significado menos regalías y empleo, además de un aumento en la importación y el precio del gas. Su director ejecutivo, Juan Pablo Remolina, considera que las nuevas tecnologías permiten avanzar bajo controles ambientales.

“Ya estamos en el fracking 6.0, la tecnología avanza, la innovación avanza”, afirmó Remolina, quien también planteó que los recursos de esta actividad deben traducirse en obras y desarrollo para el Magdalena Medio, incluyendo infraestructura, agua potable, saneamiento y vías.

Agregó, “particularmente el departamento y la provincia de Yariguies se ha venido afectando por el desplome de la actividad en materia de hidrocarburos. Eso significa aumentos de los precios del gas en los hogares, en la industria y el riesgo de un apagón es algo real”.

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En la misma línea, el exalcalde de Puerto Wilches Jairo Toquica respalda la reactivación, pero pide diálogo con las comunidades, inversión social y actualización de los estudios de impacto socioambiental realizados años atrás.

Recuerda el exalcalde que entre 2021 y 2022 el municipio fue epicentro de los proyectos piloto de investigación sobre yacimientos no convencionales, una experiencia que dejó expectativas, pero también temores entre los habitantes.

“Han pasado ya aproximadamente cinco años y las cosas van cambiando. Han cambiado muchas cosas en tanto en lo social, tanto en el entorno ambiental como en el entorno económico”. Y agregó que sería importante retomar los estudios que incluyeron “estudios de agua, estudios del aire, estudios de suelo, estudios sociales, estudios ambientales, de la biota y de la fauna”.

Ambientalistas advierten movilización en el Magdalena Medio Santandereano

En la otra orilla están las voces de activistas y defensores del medio ambiente. Carlos Andrés Santiago, activista ambiental de la región asegura que el fracking representa riesgos para el agua, la biodiversidad, la salud y podría aumentar la sismicidad inducida y las emisiones de metano.

“Es lamentable que contra toda la evidencia científica, contra la evidencia climática que hay de los impactos que tienen en el medio ambiente la realización del fracking, el gobierno Abelardo de la Espriella recién insista en condenar a una región como el Magdalena Medio a una técnica que está científicamente probada que afecta el agua, la biodiversidad y la vida”, afirmó.

Santiago sostiene que los sectores ambientales volverán a organizarse para enfrentar estos proyectos y anticipa movilizaciones en la región. “Lo que vendrá será lo que ocurrió en los gobiernos anteriores, en el gobierno de Santos y de Duque, organizarnos, movilizarnos y resistir a la implementación de estos proyectos en el territorio del Magdalena Medio santandereano”, señaló.

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El ingeniero de petróleos Óscar Vanegas cuestiona también la decisión. Advierte que el Magdalena Medio es una zona geológicamente compleja y sostiene que la actividad podría generar impactos ambientales, sociales, económicos y sobre la salud pública.

“El peor error político de Abelardo De La Espriella será autorizar el Fracking en una región no apta geológica y geográficamente para hacerlo, por ser una cuenca naturalmente fallada, con el segundo nido sísmico más activo del planeta, y no desértica como Texas, California, Vaca Muerta y las demás regiones donde se práctica el Fracking”, sostuvo.

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Vanegas también advierte sobre las consecuencias que, según su postura, podría generar esta actividad en la región. “A futuro perderá todo su capital político electoral cuando el pueblo lo condene por todos los estragos ambientales, sociales, económicos y a la salud pública que generará el Fracking en el Magdalena Medio”, afirmó.

El debate apenas comienza: sectores que respaldan la posibilidad de retomar los yacimientos no convencionales bajo controles y beneficios para la región, mientras los ambientalistas anticipan oposición y movilización para impedir su desarrollo.

El llamado también es al diálogo, a ampliar la discusión y a garantizar que cualquier eventual proyecto se desarrolle con controles ambientales. “Mi sugerencia es que ampliemos la conversación, es decir, evidentemente hay que asegurarse y mitigar todos los impactos ambientales, pero pensemos más allá”, concluyó Juan Pablo Remolina desde ProSantander.