Dos integrantes del ELN fueron dados de baja en operativo policial en Santander

Dos presuntos integrantes del ELN fueron dados de baja durante un operativo adelantado por la Policía Nacional en zona rural de Lebrija, Santander, contra una estructura del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, perteneciente al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN.

El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que en la operación participaron unidades de inteligencia, Policía Judicial, Antinarcóticos, Jungla y comandos COPES, logrando afectar esta estructura armada.

Fueron neutralizados alias ‘Manchado’ y alias ‘Negro Yolver’

El primero, alias ‘manchado’ era señalado como cabecilla de la estructura de Finanzas y Economía para la Revolución, mientras que el segundo, alias ‘negro yolver’ cumpliría funciones de seguridad y apoyo dentro de su esquema de protección.

Según el comandante de la Policía Metropolitana, alias ‘Manchado’ tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 23 años. La investigación establece que habría iniciado su actividad delictiva en el Ejército Popular de Liberación, EPL, y que permaneció privado de la libertad entre 2003 y 2015 por delitos relacionados con rebelión, secuestro, homicidio y porte ilegal de armas.

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Tras recuperar su libertad, en 2015, presuntamente se vinculó al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN en el sur de Bolívar y posteriormente asumió responsabilidades dentro del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, principalmente en actividades relacionadas con las finanzas y economías criminales de la organización.

Además, las autoridades señalaron que alias ‘Manchado’ había hecho parte del cartel de los más buscados en 2012 y tenía una orden de captura vigente por fabricación, tráfico, importación y tenencia de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, así como por concierto para delinquir agravado.

El operativo se desarrolló mediante una orden de allanamiento emitida por un fiscal especializado de Bucaramanga. De acuerdo con el general Quintero Salazar, cuando los uniformados llegaron al lugar se produjo un enfrentamiento con los comandos COPES y unidades Jungla, que terminó con este resultado operacional.

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La Policía sostiene que esta estructura tendría entre sus principales actividades garantizar el abastecimiento de estupefacientes y armas hacia Bucaramanga y su área metropolitana. Las investigaciones también relacionan a alias ‘Manchado’ con el control de una ruta para el transporte de cocaína y base de coca desde el sur de Bolívar hacia la capital santandereana.

El comandante de la Policía Metropolitana destacó que el resultado representa un golpe a las finanzas de esta estructura del ELN y a las organizaciones criminales que operan en el área metropolitana, debido a su presunta participación en el suministro de armas, municiones y estupefacientes.