Amargo debut de Jhon Jader Durán en la Liga Portuguesa con Benfica: así le fue al colombiano

Amargo debut de Jhon Jader Durán en la Liga Portuguesa con Benfica: así le fue. (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images) / Carlos Rodrigues

No fue el mejor debut para Benfica en la Liga NOS 2026-27. El equipo de Richard Ríos y Jhon Jader Durán, quienes ingresaron al campo desde el banco de suplentes en la segunda parte, decepcionó y no pasó del empate a dos tantos (2-2) con el Académico de Viseu, conjunto recién ascendido a primera división.

El primer tanto de las Águilas fue anotado en el minuto 10, cuando un pase largo y preciso de Prestianni llegó hacia el griego Vangelis Pavlidis, quien lo amortiguó con el pecho y remató de primeras para abrir el marcador.

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El extremo ‘albiceleste’ lideró a un Benfica que se mostró arrollador en ataque, pero que pecó de falta de acierto, y, en el 55′, el recién ascendido Académico de Viseu empató con un cabezazo de Rúben Pereira tras un saque de esquina.

Gianluca Prestianni restableció la ventaja para los suyos en el 58′, cuando regateó a un rival por la izquierda, se adentró en el área y, con un disparo picado, metió el balón en el fondo de la red. No obstante, los visitantes respondieron diez minutos después gracias al brasileño André Clóvis, que finalizó de primeras un centro procedente de la derecha para el 2-2 final.

Con el marcador así, Marco Silva buscó soluciones en su banquillo y optó por darle paso a Richard Ríos en lugar de Leandro Barreiro (76′). Más adelante, sobre los 82′, Jhon Jader Durán hizo lo propio en reemplazo de la figura Prestianni. Claro está que ninguno de los dos pudo romper la paridad.

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Benfica jugó sin hinchas en las graderías

El encuentro se disputó con las gradas de Da Luz vacías, pues el Benfica fue sancionado por el uso de material pirotécnico por parte de sus seguidores en varios momentos de la temporada 22/23.

Ante el castigo, el club habilitó un espacio en las inmediaciones del estadio con pantallas para que los aficionados pudieran seguir el partido, donde se congregaron miles de ‘benfiquistas’.

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