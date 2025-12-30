ICBF en el Quindío realiza seguimiento a los casos de menores quemados con pólvora

Armenia

De los 15 casos de quemados con pólvora en el departamento, cuatro corresponden a menores de 18 años de edad que se han registrado tres en el municipio de Armenia y uno en Calarcá.

La directora encargada regional del ICBF en el departamento, Alexandra Candelo reforzó el llamado a los padres de familia y cuidadores de menores de edad para evitar la manipulación de pólvora de cara a la celebración de fin de año debido a las lesiones que puede generar, pero también por las consecuencias a los mayores de edad responsables de la situación.

La funcionaria dijo que es clave abstenerse de este tipo de prácticas puesto que tiene secuelas físicas y también psicológicas porque pueden presentarse amputaciones.

“Nosotros, como ICBF, tenemos un llamado muy especial a las familias, a los cuidadores, a los padres de familia y a todas las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para llevar el mensaje del no uso a la pólvora. Es muy importante que nuestros niños, niñas y adolescentes no quemen, no compren, no tengan ninguna manipulación con este tipo de elementos", manifestó.

Explicó que en caso de que un menor de edad resulte quemado con pólvora el sistema de salud debe reportarlo al ICBF y desde la entidad verifican los derechos para que la autoridad competente defina las rutas a establecer y dictará las medidas como puede ser una amonestación, curso pedagógico con la defensoría del pueblo y si se evidencia vulneración de derechos podrá ser retirado del núcleo familiar para ponerlo a disposición del instituto.

“Esto tiene secuelas no solamente físicas por las que más y no psicológicas porque posteriormente pueden haber amputaciones. La ley colombiana establece que si hay un menor de edad quemado, el sistema de salud debe reportarlo al ICBF, nosotros verificamos todos sus derechos ya una autoridad competente que es el defensor de familia con un equipo interdisciplinario definirá la ruta a seguir y dictará una medida", explicó.

Agregó: “En la medida que dicta el defensor de familia establece la ley colombiana que una medida más o menos oscila entre 6 hasta los 18 meses donde ya deben de tomar una decisión definitiva si hay una apertura de un proceso proceso de restablecimiento derechos".

El año pasado se registraban dos casos de menores de edad afectados y a la fecha ya son cuatro. Uno de los casos se registró en compañía de un adulto bajo los efectos del alcohol por eso lo clave del llamado a los cuidadores de los menores de edad.