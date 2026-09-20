Juez envía a prisión a pareja señalada de asesinar a guarda de Transmilenio que no los dejó “colar”

Un juez de control de garantías envió preventivamente a prisión a Deibi Gabriel Acevedo Sánchez y su pareja Anggi Natalia Díaz, quienes fueron capturados por presuntamente asesinar a Cristian Garzón, guarda de seguridad de Transmilenio en la estación Terreros ubicada en Soacha.

Según la investigación de la Fiscalía, el guarda Cristian Garzón se opuso a que los dos capturados entraran a la estación sin pagar el pasaje, por lo cual presuntamente Acevedo Sánchez agredió con un cuchillo al empleado de seguridad, mientras era instigado por Anggi Natalia Díaz.

A pesar de los esfuerzos por parte de los compañeros de Garzón por mantenerlo con vida, y que alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, falleció en el centro médico. Por su parte, Acevedo Sánchez y su pareja fueron detenidos en vía pública y les fue incautada el arma blanca.

Los dos sindicados del asesinato no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía, la cual los presentó ante el juez por la presunta comisión del delito de homicidio agravado.

El testimonio de Nathaly Ariza, compañera del guarda Garzón

Nathaly Ariza, compañera del guarda de seguridad asesinado habló con Caracol Radio el pasado 18 de septiembre, y contó cómo se produjo la agresión.

Según su testimonio, Garzón se interpuso entre ella y el presunto agresor Deibi Acevedo, mientras discutían para impedir el ingreso irregular de estas personas a la estación.

En este momento, de acuerdo con su relato, el procesado por el crimen, en compañía de su pareja, sacó un cuchillo y le propinó dos puñaladas en el pecho al guarda Garzón.

Aunque trataron de auxiliarlo, Ariza narró que el guarda de seguridad se desvaneció en sus brazos, mientras trataban de llevarlo con urgencia a un centro de salud.