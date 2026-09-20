Ed Sheeran rompió el silencio sobre polémica de Gaza en su más reciente concierto

Ed Sheeran se pronuncia por primera vez sobre la salida de Macklemore de su gira mundial / Kevin Mazur

El cantante Ed Sheeran estuvo en el centro del debate y fue objeto de todo tipo de comentarios en los últimos días. Su gira mundial, The Loop, comenzó en junio y sus conciertos estaban valorados cómo uno de los más importantes del mercado musical actual. La participación de diferentes artistas cómo Macklemore, Finneas, Lukas Graham y Aaron Rowe estaba confirmada para acompañarlo cómo actores invitados sobre la tarima.

Durante el concierto del 4 de septiembre en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el reconocido rapero Macklemore abrió un espacio durante su presentación para pronunciarse sobre la situación actual en Gaza con un discurso que conmovió a muchos y molestó a otros tantos. Expresó que parte de su interés en poder presentarse en una tarima de esa magnitud correspondía a tener la oportunidad de hablar sobre lo que considera importante. “Palestina libre”, agregó conmovido.

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Después del concierto, tanto Ed Sheeran cómo Macklemore, comunicaron a través de Instagram la decisión de continuar la gira sin la participación del rapero. Esto, después de que los dueños de los estadios donde se desarrollaría la gira presionaran a Sheeran para quitarlo del repertorio. Aunque este compartió que la decisión no correspondía a su voluntad, la polémica se desató en torno a la posición política de Ed Sheeran al permitirlo. Desde ese momento, otros artistas anunciaron su salida en solidaridad a lo ocurrido con Macklemore.

Ed Sheeran habla en su más reciente concierto en Philadelphia

El cantante inició el concierto sin acto invitado y ofreciendo una disculpa a sus fans por los “errores cometidos”. Compartió que su deseo nunca fue ser un músico - activista pero que, en vista de la situación, hoy se encontraba en el medio de una discusión importante sobre la libertad de expresión y el “asunto político más complejo en el planeta.”

Nuevamente, Sheeran reiteró que la decisión de remover a Macklemore de la gira no correspondió a su voluntad sino a la de sus promotores. Añadió que sus conciertos siempre han sido “un espacio seguro para todos ” y reiteró su compromiso con sus fans al volver al escenario tras la polémica.

“Ahora, quiero abordar la pregunta sobre cuál es mi postura ante la situación en Israel y Palestina, y si el hecho de dar este concierto esta noche implica algo sobre cuál es esa postura. ”

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El cantante continuó diciendo que a lo largo de toda su carrera había evitado hacer comentarios políticos de cualquier tipo porque quería que su música y sus presentaciones promovieran la unidad y no la división. Que fueran sobre la humanidad y no sobre política. Sin embargo, añadió que se trata de un asunto humanitario y que ya no podía seguir escondiendo su postura.

Sheeran mencionó que “lo que pasó en Israel durante el 7 de octubre de 2023 fue horrible y representó siglos de dolor judío”. Añadió también que “lo que está pasando en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado. Mi corazón está roto por la magnitud de la devastación y pérdida de vidas civiles, de vidas de niños, y esta injusticia sistemática que estamos viendo desarrollarse en Cisjordania no puede ser pasada por alto”.

Finalmente, terminó diciendo que está tratando de resolver cómo hacer una contribución que ayude realmente a las víctimas de estos “tiempos terribles”, escuchando y aprendiendo, pues menciona que no cree saber lo suficiente para hacerlo.

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Así las cosas, las fechas restantes de la gira de Ed Sheeran no contarán con la presencia de los actos invitados inicialmente anunciados y el precio de las entradas de uno de los shows más valorizados del mercado musical han llegado a bajar hasta los 32 dólares.