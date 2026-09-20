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20 sep 2026 Actualizado 02:07

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Internacional

Cuatro personas murieron en un nuevo ataque de EE.UU. a embarcación en el Caribe

El ataque fue ejecutado por las fuerzas de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, bajo la dirección del Comando Sur.

Presuntamente la lancha estaba vinculada al narcotráfico. / Foto: Suministrada

Presuntamente la lancha estaba vinculada al narcotráfico. / Foto: Suministrada

Presuntamente la lancha estaba vinculada al narcotráfico. / Foto: Suministrada
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Este sábado, Estados Unidos realizó un ataque letal contra otra lancha rápida en el Caribe, presuntamente vinculada al narcotráfico.

En el operativo murieron cuatro personas, según informó el Comando Sur (SOUTHCOM) a través de su cuenta de X.

Las fuerzas de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, bajo la dirección del Comando Sur, ejecutó el ataque contra la embarcación, que según el comunicado de prensa, “operaba en rutas del narcotráfico establecidas en el Caribe”.

“La inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico”, y la muerte de “cuatro narcoterroristas”, afirmó el Comando Sur.

El pasado 10 de septiembre, EE.UU. atacó a otra lancha rápida en el océano Atlántico que provocó la muerte de otras tres personas, a las que también señaló como narcoterroristas.

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