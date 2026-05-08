J Balvin y Ryan Castro lanzan “OMERTA”, un álbum colaborativo

J Balvin y Ryan Castro presentan “OMERTA”, un álbum colaborativo que trasciende el formato tradicional para convertirse en un manifiesto musical y cultural.

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Con 10 temas, el proyecto refleja un diálogo generacional nacido en las montañas de Medellín y expandido hacia una proyección global.

Inspirado en el concepto italiano de la omertà, que alude al silencio y la lealtad como códigos de vida, el álbum lo reinterpreta desde una mirada paisa y lo convierte en una filosofía viva.

En “OMERTA”, la confianza no se negocia, la familia es estructura y la música se transforma en el canal más honesto para narrar lo que no siempre puede decirse de frente.

El focus track, “Una a La Vez”, marca la identidad del proyecto con una base de dancehall y percusión costera que transmite energía inmediata.

La propuesta sonora se expande con cortes como “Dalmation”, que explora texturas futuristas; “Melo”, cargado de sensualidad y atmósferas oscuras; y “GWA”, donde Eladio Carrión aporta contundencia sobre una base de trap.

Otros temas como “Medetown”, “Bengalí” y “Pal Agua” evocan paisajes costeros y estados de introspección, mientras que “Viernes” se adentra en la búsqueda romántica con tintes tropicales.

La colaboración con DJ Snake en “Tonto” amplía el universo del álbum con capas electrónicas experimentales, sin perder la esencia urbana.

OMERTA no es solo una colección de canciones, sino un mundo estructurado con su propia ética, sonido y memoria.

J Balvin aporta su visión global y capacidad de anticipar cambios culturales, mientras Ryan Castro representa la fuerza emergente de Medellín.

Juntos, construyen un código compartido que redefine el género urbano y proyecta la música latina hacia nuevas dimensiones.

Con este lanzamiento, ambos artistas consolidan su lugar en la historia de la música colombiana y global, demostrando que la unión de generaciones puede dar vida a un nuevo lenguaje dentro del reggaetón y la cultura urbana.