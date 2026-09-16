Marc Anthony cumple 58 años: así ha sido la trayectoria del salsero que conquistó al mundo

LAS VEGAS, NEVADA - FEBRUARY 13: Marc Anthony performs onstage during the debut of his new Las Vegas residency "VEGAS…MY WAY!" at BleauLive Theater inside Fontainebleau Las Vegas on February 13, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Denise Truscello/Getty Images for Live Nation Las Vegas) / Denise Truscello

Marc Anthony está de cumpleaños. El cantante celebra este 16 de septiembre sus 58 años, una fecha que llega después de más de tres décadas de carrera y de convertirse en uno de los máximos exponentes de la salsa a nivel internacional.

Nacido en Nueva York, bajo el nombre de Marco Antonio Muñiz, el artista tiene raíces puertorriqueñas y comenzó su carrera en la música trabajando como cantante de apoyo antes de dar el salto como solista.

Aunque inicialmente estuvo vinculado a géneros como el freestyle y el house, Marc Anthony encontró en la salsa el sonido que marcaría su trayectoria. En 1993 lanzó su primer álbum en español, Otra Nota, producción que ayudó a abrirle camino dentro de la música latina.

Con el paso de los años llegaron canciones que se convirtieron en parte de su repertorio más reconocido, entre ellas “Vivir Mi Vida”, “Flor Pálida”, “Ahora Quién” y “Valió la Pena”.

Su carrera también ha estado marcada por importantes reconocimientos. De acuerdo con su página oficial, Marc Anthony suma seis premios Grammy y Latin Grammy y más de 21.500 millones de reproducciones globales. Además, es presentado como uno de los artistas de salsa más vendidos de todos los tiempos.

En los últimos años, el cantante ha continuado activo con nueva música y presentaciones internacionales. Su álbum más reciente, ‘MUEVENSE’, fue lanzado en 2024 y recibió una nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Salsa.

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Hoy, Marc Anthony celebra sus 58 años consolidado como una de las voces más reconocidas de la música latina y con una trayectoria que ya supera las tres décadas.