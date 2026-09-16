Ovy On The Drums y Beéle vuelven a los Latin Grammy junto a Quevedo por “Yo y Tú”

Ovy On The Drums y Beéle vuelven a estar entre los nominados a los Latin Grammy 2026, esta vez junto al artista español Quevedo, gracias a la canción “Yo y Tú”, que competirá en la categoría de Mejor Canción Urbana. La nominación fue anunciada este miércoles 16 de septiembre por la Academia Latina de la Grabación.

La canción reúne a tres nombres de la música urbana que han logrado una importante presencia internacional. Por un lado, está Ovy On The Drums, productor colombiano reconocido por su trabajo en diferentes éxitos del género; también participa Beéle, cantante colombiano que ha llevado su propuesta a escenarios y públicos internacionales, y Quevedo, uno de los artistas españoles destacados de la nueva generación urbana.

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“Yo y Tú” se convierte así en una nueva oportunidad de reconocimiento para esta colaboración, que une el sonido urbano colombiano con la propuesta del artista español.

Para Beéle, esta nominación llega además en un año en el que aparece nuevamente en la lista de candidatos de los Latin Grammy. El colombiano también está nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana por Borondo (5020 Rcrds Sessions).

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La candidatura también marca otro capítulo en la relación de Ovy On The Drums y Beéle con los Latin Grammy, después de que ambos hicieran parte de la canción “La Plena”, que también recibió reconocimiento en la edición anterior, según la información entregada por el equipo de prensa.

La categoría de Mejor Canción Urbana reúne este año diferentes propuestas de la música latina y urbana. La ceremonia de los Latin Grammy 2026 se realizará el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

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Con “Yo y Tú”, Ovy On The Drums, Beéle y Quevedo buscarán llevar esta colaboración hasta uno de los escenarios más importantes de la música latina.